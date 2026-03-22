Доктор открива на која возраст треба целосно да престанете со алкохол

Еден доктор изнесе препорака за возраста на која, според него, луѓето треба целосно да престанат да консумираат алкохол, наведувајќи важни здравствени причини. Неговиот совет доаѓа во време кога медицинската фела сè почесто предупредува дека не постои целосно безбедна количина алкохол и дека секое консумирање носи одреден ризик за здравјето.

Препорака од невролог

Станува збор за Ричард Рестак, 83-годишен невролог и автор на повеќе книги за човечкиот мозок, меѓу кои и „The Complete Guide to Memory“. Во ова дело тој наведува дека луѓето треба целосно да престанат да пијат алкохол најдоцна до 65-годишна возраст, а идеално веќе околу 60 години.

Алкохолот го опишува како слаб невротоксин – супстанција што има штетно влијание врз нервните клетки.

Зошто е важно да се престане во повозрасна доба

Според Рестак, по 60-тата година мозокот природно губи дел од невроните, што значи дека алкохолот може да има посилен и поштетен ефект. Освен тоа, постарите лица се почувствителни на влијанието на алкохолот врз рамнотежата, координацијата и вниманието, што го зголемува ризикот од повреди.

Во својата друга книга, „How to Prevent Dementia“, тој подетално ја објаснува врската меѓу алкохолот и когнитивното здравје, предупредувајќи и на зголемен ризик од падови кај постарите лица.

И National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism посочува дека алкохолот кај повозрасните луѓе го зголемува ризикот од падови, сообраќајни несреќи и други повреди – дури и при помали количини отколку кај помладите.

Преиспитајте ги сопствените навики

Д-р Рестак нагласува дека е важно луѓето да се запрашаат зошто пијат алкохол и навреме да ги препознаат предупредувачките знаци. Доколку алкохолот се користи за краткотрајно подобрување на расположението или намалување на анксиозноста, тоа може да укажува на создавање нездрав образец.

Тој истакнува дека лично воопшто не консумира алкохол и смета дека до 65-тата година мозокот веќе бил доволно изложен на неговото влијание. Сепак, важно е да се нагласи дека ова е негов стручен став, а не универзална медицинска препорака или официјална граница што важи за сите.

Извор: Убавина и здравје