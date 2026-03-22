Недела, 22 март 2026
Украинските инструктори на Блискиот Исток шокирани од тоа колку лошо Американците се борат со иранските дронови

Украина тврди дека американските и силите од Персискиот Залив неефикасно ги користат системите „Патриот“, честопати испукувајќи и до осум ракети Патриот (секојс во вредност од над 3 милиони долари) кон евтини дронови. Тие понекогаш дури користат и ракета СM-6 која чини ~6 милиони долари за да соборат „шахид“ за ~70 илјади долари, пишува Тајмс.

Според изданието, исто така, тие ги користат системите за противвоздушна одбрана во автоматски режим, што може да ги истроши пресретнувачите, па дури и да доведе до грешки како што е „пријателски оган“.

Според изданието, наместо ваквата практика, Украинците, кога се борат против руските дронови, испукуваат помалку проектили по цел и внимателно ги темпираат своите истрели за да го максимизираат успехот, а воедно да ја заштедат скапата муниција.

Во војната против Иран, САД располагаат со изобилство (засега) на системи за воздушна одбрана за себе и за своите сојузници. Но, високата стапка на потрошувачка на овие противвоздушни ракети порано или подоцна ќе ги доведе до истите MANPADS и лесни ракети против дронови/пресретнувачи на беспилотни летала.

Поради големата потрошувачка на борбени средства, Пентагон побара дополнителни 200 милијарди долари за водење на иранската војна.

﻿