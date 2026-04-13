Психолог предупредува – овие комплименти ја ослабуваат врската

Комплиментите навистина можат да го направат вашиот партнер да се чувствува сакан и посебен, но психолозите предупредуваат дека не сите комплименти се секогаш корисни за врската.

Д-р Марк Траверс, психолог, истакнува дека некои комплименти, иако може да изгледаат како ласкање, можат да имаат неочекувани негативни последици за врските.

На пример, комплимент како „Зошто си секогаш толку смирен?“ може да звучи како пофалба, но исто така може ненамерно да го охрабри вашиот партнер да ги потисне своите вистински емоции само за да остане прифатен. Ако некое лице е навикнато да биде миротворец во тешки ситуации, оваа изјава може да го зајакне чувството дека секогаш мора да биде „љубезно“ и да не изразува вистинска загриженост или лутина.

Слично на тоа, реченицата „Ти си единствената личност со која можам да разговарам“ се доживува како израз на длабока доверба, но може да укажува на емоционална зависност, а не на здрава интимност. Психолозите советуваат дека е подобро да имате поширок круг луѓе на кои можете да се обратите бидејќи тоа придонесува за подобро ментално здравје и рамнотежа во врската.

Од друга страна, постојат фрази што можат да ја зајакнат врската. Психотерапевтката Ејми Морин препорачува партнерите да бидат искрени и да преземат одговорност за своите грешки. На пример, речениците како: „Ќе ти кажам нешто што може да те вознемири“ или „Жал ми е за мојот удел во оваа ситуација“ помагаат во градењето доверба и намалувањето на тензиите во врската, пишува NewYorkPost.

Исто така, фразата „Ајде да најдеме решение“ покажува подготвеност за заедничка работа и меѓусебна поддршка, дури и кога проблемот е на страната на партнерот. Ова може да ја зајакне врската и да им помогне на партнерите да се чувствуваат како тим, соочувајќи се со предизвиците заедно.