Таткото е првата машка фигура преку која детето ја гради својата слика за доверба, сигурност и емоционална блискост

Односите што ги градиме во детството, особено со родителите, имаат длабоко и долгорочно влијание врз нашите љубовни врски во зрелата возраст. Психолошките истражувања покажуваат дека таткото често е првата машка фигура преку која детето ја гради својата слика за доверба, сигурност и емоционална блискост.

Овој ран однос не останува само спомен – тој станува „модел“ според кој подоцна несвесно ги избираме партнерите. Според теоријата на приврзаност, стилот на поврзување што се развива во детството директно влијае врз тоа како сакаме, комуницираме и се однесуваме во врските како возрасни.

Доколку односот со таткото бил топол, поддржувачки и стабилен, поголема е веројатноста лицето да развие самодоверба и способност за здрава, сигурна врска. Таквите луѓе полесно градат доверба и не се плашат од блискост.

Но, кога во детството постоела емоционална дистанца, недоследност или отфрлање, последиците често се пренесуваат во љубовниот живот. Може да се појави страв од напуштање, прекумерна љубомора или постојана потреба за потврда од партнерот.

Некои луѓе, пак, развиваат спротивен механизам – избегнување на блискост. Тие тешко се отвораат и држат емоционална дистанца, бидејќи во детството научиле дека поврзувањето носи ризик од повреда.

Дополнително, истражувањата укажуваат дека луѓето често несвесно избираат партнери кои потсетуваат на динамиките од детството – било да станува збор за сигурност или за нерешени емоционални модели.

Сепак, важно е да се нагласи дека детството не е судбина. Со свесност, работа на себе и емоционален развој, овие обрасци можат да се препознаат и променат, што овозможува создавање здрави и стабилни љубовни врски.