Зошто мажите по раскинувањето брзо се женат со нова партнерка?

„Теоријата за такси“ го олеснува разбирањето зошто еден маж може да тврди дека не гледа иднина со една личност, само за брзо да го направи тој следен потег со друга.

Без разлика дали ја анализирате сопствената мината врска или му помагате на пријател да преболи раскинување, може да биде примамливо да се припише краткотрајна врска или пропуштена можност на некоја теорија. Она што се чини дека е цврст доказ за „теоријата за такси“ е поверојатно резултат на други фактори што се случуваат во позадина. Еве неколку причини зошто може да изгледа како зборот да е „теорија на такси“ иако не е:

Подобро се сложуваат со новиот партнер

„Може да изгледа како некој одеднаш да станал емоционално достапен, но друга можност што треба да се разгледа е дека можеби нивниот партнер е покомпатибилен“, вели Џетер, без разлика дали во однос на вредностите, стилот на комуникација или начинот на живот.

Полесно е да се прифати раскинување со универзално „правило“

„Кога раскинувањето е тешко да се прифати или причината за тоа е нејасна, вообичаен механизам за справување е да се потпреме на едноставни објаснувања како „теоријата на такси“ за да се разбере нешто толку изненадувачко и комплицирано“, вели Буретс.

Новиот партнер претставува ново животно поглавје

„Иако можеби со задоволство се сеќаваме на минатите врски, новите врски носат нови можности и помалку нерешени, долготрајни проблеми“, објаснува Џетер, што може да звучи привлечно за секој што сака да продолжи напред.

Скршеното срце може да им покаже на луѓето што пропуштиле

Иронично, раскинувањето може да биде токму она што го поттикнува некого да размислува, да расте и да се подготвува за долгорочна врска. Додека влезат во нова врска, може да изгледа како одеднаш да продолжиле понатаму, но всушност, нивната промена на срцето е резултат на внимателна саморефлексија.