Допири кои откриваат дали навистина му значите или станува збор само за минлива привлечност

Експертите за невербална комуникација велат дека допирите можат да бидат силен показател за емоционална поврзаност, приврзаност и искрен интерес. Затоа многу жени обрнуваат внимание токму на овие суптилни сигнали кога се обидуваат да откријат што навистина чувствува мажот покрај нив.

Нежните допири откриваат блискост

Доколку често нежно ве допира по лицето, ви ја поминува раката низ косата или лесно ве допира по грбот додека поминувате покрај него, тоа може да биде знак дека му значите многу повеќе отколку што можеби признава со зборови.

Ваквите гестови најчесто се спонтани и доаѓаат природно, без претходна намера или глума. Тие често ја одразуваат потребата за блискост и желбата за создавање подлабока емоционална врска.

Малите гестови кажуваат многу

Лесен допир на коленото за време на разговор, задржување на вашата рака неколку секунди подолго од вообичаеното или спонтано фаќање за рака се сигнали кои укажуваат на чувство на доверба и поврзаност.

Таквите допири не се само физички контакт. Тие испраќаат порака дека личноста сака да биде блиску до вас не само физички, туку и емоционално.

Кога допирите имаат поинаква порака

Од друга страна, ако физичкиот контакт се сведува исклучиво на моменти на страст, а во секојдневните ситуации изостануваат нежноста, грижата и вниманието, тоа може да укажува дека неговите приоритети се поинакви.

Емоционалната поврзаност обично се препознава токму во малите, секојдневни гестови кои не се мотивирани од физичка привлечност.

Важен сигнал е и однесувањето во јавност

Посебно внимание треба да се обрне на тоа како се однесува кога сте меѓу други луѓе. Маж кој искрено ве сака и ве гледа како важен дел од својот живот најчесто нема проблем јавно да ве фати за рака, да ве прегрне или да покаже блискост пред пријателите и семејството.

Секако, секој човек е различен и не сите подеднакво ја покажуваат својата наклонетост, но доследноста во гестовите често говори повеќе од најубавите љубовни изјави.

Телото честопати ја кажува вистината

Иако зборовите можат да бидат внимателно избрани, говорот на телото ретко лаже. Токму затоа, ако сакате подобро да разберете што чувствува личноста покрај вас, понекогаш е доволно внимателно да ги набљудувате нејзините постапки.

Во многу случаи, токму еден нежен допир може да открие повеќе од илјада зборови.