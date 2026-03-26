Љубовта некогаш не е доволна: Што е потребно за да трае една врска

Многу парови веруваат дека љубовта е клучна и доволна за опстанок на врската, но експертите предупредуваат дека работите не се толку едноставни.

Според психотерапевтот Ниро Фелицијано, одговорот на прашањето: „Дали љубовта е доволна?“ најчесто е: „Зависи“.

Во пракса, терапевтите често се среќаваат со парови кои сè уште се сакаат, но ја изгубиле способноста да комуницираат и да се разбираат. Тука се појавува клучниот проблем: емоциите сами по себе не гарантираат стабилна врска.

Експертите нагласуваат дека љубовта не е статична. Она што изгледа интензивно и страсно на почетокот на врската, природно се претвора во помирна, постабилна врска со текот на времето. Овие промени се под влијание на бројни фактори како што се стресот, работата, децата и животните околности.

Проблемот се јавува кога партнерите очекуваат почетната „хемија“ да трае вечно. Кога интензитетот се намалува, многумина погрешно заклучуваат дека врската е во криза, иако ова е нормална фаза од развојот на врската.

Љубовта доаѓа во многу форми

Античките Грци правеле разлика помеѓу различни видови љубов – од страсна (ерос), преку пријателство (филија) до безусловна (агапе). Терминот „прагма“ особено се издвојува, означувајќи зрела, долгорочна љубов изградена со текот на времето и посветеност.

Токму овој вид љубов, базиран на напор и стабилност, се смета за клучен за долготрајни врски.

Според искуството на терапевтот, постојат елементи без кои врската тешко може да преживее, без оглед на љубовта:

-чувство на сигурност – партнерите треба да имаат емоционално безбедна средина за да можат отворено да комуницираат и да се поврзуваат

-меѓусебно почитување – расправиите се нормални, но начинот на кој партнерите се однесуваат едни кон други за време на конфликт прави разлика

-љубопитност и интерес за партнерот – луѓето се менуваат, а успешните врски вклучуваат постојано одново запознавање

-заеднички вредности – слични животни цели и верувања им помагаат на партнерите да останат на истиот пат дури и во тешки времиња

-подготвеност за раст и работа на врската – без заеднички напор, дури и најсилната емоција не може да одржи врска на долг рок.

Истражувањата покажуваат дека паровите кои преживуваат не се нужно оние кои постојано чувствуваат интензивна страст, туку оние кои активно работат на врската. Со текот на времето, љубовта се претвора во низа дневни одлуки – да останете, да разберете и да инвестирате во врската.