Најголемите лаги што можат да уништат секоја врска

Препознавањето на овие митови и нивната замена со поздрави верувања е клучот за успешна врска. Еве ги најголемите лаги што можат да го спречат тоа да се случи.

Сите сакаме квалитетни и исполнувачки врски, но понекогаш лажните верувања или големите лаги можат да нè спречат во тоа, вели психологот и терапевт за врски Џефри Бернштајн.

„Како терапевт за врски, видов многу парови заробени во навидум безопасни заблуди кои, ако не се препознаат на време, можат да ги оштетат дури и најдлабоките врски. Овие „лаги за врските“ честопати започнуваат како самозаштитни верувања, можеби за да објаснат недоразбирање или да оправдаат непријатно чувство, но со текот на времето, овие лаги стануваат пречки што ја еродираат довербата, емпатијата и поврзаноста“, откри тој за Psychology Today.

Со препознавање и замена на овие заблуди со поздрави ставови, можеме да ја зајакнеме довербата, емпатијата и поврзаноста во нашите врски. Значи, еве ги четирите најголеми лаги што можат да уништат врска или брак, според Бернштајн.

„Ако ме сака, треба да знае што ми треба.“

„Оваа заблуда претпоставува дека вистинската љубов значи совршена поврзаност и способност да ги читате мислите на вашиот партнер. Всушност, никој не може да знае што ви треба без јасна комуникација. Очекувањата без изразување на потребите водат до разочарување и лутина“, објаснува психологот.

Затоа, наместо да чекаме нашите партнери да погодат што ни треба, треба јасно да ги изразиме нашите желби. „На пример, кажете: „Би сакал да ме прашаш како сум кога изгледам вознемирено“. Ова ги намалува недоразбирањата и го олеснува поврзувањето“, советува Бернштајн.

„Врската не треба да биде толку тешка.“

Многумина веруваат дека вистинската врска треба да тече непречено, а предизвиците укажуваат на некомпатибилност. Всушност, секоја врска бара напор. Проблемите не се нужно знак на лоша врска, туку можност за раст и подобро разбирање.

Психологот забележува: „Наместо да ги гледате предизвиците како пречки, гледајте ги како можности за раст. Прашајте се себеси: „Што можеме да научиме од ова?“ Заедничкото решавање на проблемите ја зајакнува врската.“

„Мојот партнер треба да ме направи среќен.“

Оваа заблуда врши преголем притисок врз нашите партнери да преземат одговорност за нашата среќа.

„Никој не може да биде единствен извор на среќа, а таквите очекувања честопати завршуваат со разочарување. Затоа, фокусирајте се на градење на сопствената среќа и задоволство надвор од врската. Вклучете се во активности што ве исполнуваат и споделете ја среќата што ја стекнувате со вашиот партнер за да ја збогатите врската“, вели Бернштајн.

„Можам да го/ја променам ако се потрудам доволно.“

Верувањето дека можеме да го промениме нашиот партнер води до фрустрација и чувство на отфрлање од другата личност. Промената доаѓа од внатрешна мотивација, а не од притисок.

Наместо да се обидуваме да го промениме нашиот партнер, треба да се фокусираме на искрена комуникација, вели психологот.

„Кажете: „Важно ми е да разговараме за нашите чувства“ и оставете простор за заеднички раст, наместо да форсирате промени. На крајот, овие лаги може да изгледаат безопасни, но со текот на времето тие ја еродираат довербата и емпатијата. Препознавањето на овие митови и нивната замена со поздрави верувања е клучот за успешна врска. Ниедна врска не е совршена, но со разбирање и емпатија, можете да изградите трајна врска заснована на почит и љубов“, заклучи Бернштајн.