Поранешниот норвешки премиер, кој е под истрага поради поврзаност со Епстин, заврши во болница поради обид за самобиство

Денови откако норвешката полиција започна истрага за корупција поврзана со досиејата на Епштајн и ги претресе неговите имоти, поранешниот премиер на Норвешка, Торбјорн Јагланд, беше примен во болница по наводен обид за самоубиство.

Според документите објавени од Министерството за правда на САД, Јагланд и членовите на неговото семејство наводно летувале во резиденциите на осудениот сексуален престапник и покојниот финансиер Џефри Епштајн помеѓу 2011 и 2018 година. По ова, норвешките власти покренаа истрага за корупција против него и ги претресоа неговите имоти. Истражителите наводно извадиле неколку кутии од неговата резиденција во Осло.

Единицата за економски криминал „Ококрим“, која го истражува Јагланд, ги потврди рациите и рече дека поранешниот премиер е осомничен за „отежната корупција“. Рациите следеа по одлуката на Комитетот на министри на Советот на Европа да го одземе дипломатскиот имунитет на Јагланд, разгледувајќи го барањето од норвешките власти.

Јагланд беше премиер на Норвешка од 1996 до 1997 година. Тој беше и поранешен шеф на Норвешкиот комитет за Нобелова награда. Јагланд беше генерален секретар на Советот на Европа околу една деценија.

Епштајн го нарече Јагланд „големиот истрел на Нобеловата награда“, а документите објавени од Министерството за правда на САД покажуваат дека покојниот финансиер платил за патувањето на поранешниот норвешки премиер и неговото семејство до неговите имоти.

„Сметаме дека постојат разумни основи за истрага, со оглед на тоа што тој ги извршуваше позициите претседател на Нобеловиот комитет и генерален секретар на Советот на Европа во периодот опфатен со објавените документи“, рече Пал Лонсет, шеф на Ококрим, претходно овој месец.

„Меѓу другото, Ококрим ќе испита дали подароци, патувања и заеми биле примени во врска со неговата позиција“, додаде тој.