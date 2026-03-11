Полска почна истрага за трговија со луѓе поврзана со досиејата на Епстин

Полска официјално почна истрага за наводна трговија со луѓе по првичната анализа на документите поврзани со покојниот, осудениот сексуален престапник Џефри Епстин.

Обвинителството во Варшава денеска соопшти дека документите иницирале основани сомневања дека во Полска биле регрутирани млади жени за сексуална експлоатација.

Полска во февруари стана една од првите европски земји што формираше работна група за барање врски со Полска во милиони американски документи за злоупотребите на Епстин.

Епстин, кој почина во затвор во 2019 година, искористил голем број млади жени, вклучително и малолетнички, додека одржувал контакти во политичките и деловните кругови во САД и други земји.

Полската истрага е поврзана со „неидентификувани возрасни и малолетни жени, вклучувајќи полски државјанки. Прво обвинителот во истрагата ќе побара информации од две други европски земји се наведува во соопштението на Обвинителството без да ги именува државите.

Според неименуван извор ќе се бараат информации од Франција и од Шведска.