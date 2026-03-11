 Skip to main content
11.03.2026
Среда, 11 март 2026
Богдановиќ: Етикетирањето новинари од страна на СДСМ е знак на немоќ

Македонија

11.03.2026

Eтикетирањето новинари од страна на СДСМ го сметам е знак на немоќ вели поранешниот градоначалник од оваа партија Саша Богдановиќ.Toj e дециден дека оцрнувањето новинари носи контра ефект и нормално е новинарите да се бранат кога ги напаѓаат.

Влегуваат во уште поголема грешка и си создаваат дополнителни непријатели а веќе имаат многу.Тоа се одрази и на парламентарните и на локалните избори.Тоа не е здраво за државата и самите се водат во пропаст и за тоа не сум виновен јас ниту вие, вели Богдановиќ во интервјуто за „Република“ кое ќе биде објавено утре.

