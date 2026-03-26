Пролетта се буди, сончево е, а вие чувствувате замор: Како да ја надминете оваа состојба?

Со доаѓањето на пролетта деновите стануваат подолги и посветли, температурите растат, природата се буди… а многумина од нас, парадоксално, се чувствуваат поуморни од кога било.

Ако имате впечаток дека енергијата ви опаѓа дури и по најмалиот напор, можно е дека ве стигнал таканаречениот синдром на пролетен замор.

Сè околу нас цути и делува живописно, но расположението често не го следи тој ритам. Наместо налет на енергија, се појавува чувство на тромост и исцрпеност, како телото да е во некој вид лесен зимски сон од кој тешко се буди. Овој феномен не е ни малку редок, а истражувањата покажуваат дека почесто ги погодува жените.

По долгите зимски месеци, организмот мора да се прилагоди на промената на годишното време. Зголемувањето на температурата и подолгите денови предизвикуваат низа физиолошки промени во телото. Крвните садови се шират за да се прилагоди телото на потоплото време, а последица од тоа може да биде мал пад на крвниот притисок – што често доведува до чувство на умор, слабост и недостиг на енергија.

Освен тоа, пролетниот замор може да биде придружен и со други симптоми: мигрени, тешко будење наутро или несоница, недостаток на апетит, намалена концентрација, грчеви и болки во мускулите, нервоза, а понекогаш дури и дигестивни проблеми или мали кожни проблеми.

Иако не постои еден единствен причинител на овој синдром, експертите истакнуваат дека на него може да влијаат различни фактори. Меѓу нив се вирусни инфекции, хормонална нерамнотежа, ослабен имунитет, сезонски алергии, недостаток на железо во организмот или пореметувања на крвниот притисок, особено нискиот притисок.

Пролетта носи и многу рано разденување. Сончевата светлина за нашиот мозок претставува сигнал за будење, па често се случува да се разбудиме многу пред алармот и всушност да не сме одспале доволно. На тоа се надоврзува и преминот на летно сметање на времето, што дополнително го пореметува внатрешниот биолошки часовник и може да го засили чувството на исцрпеност.

Добра вест е дека постојат неколку едноставни навики кои можат да помогнат да се ублажат симптомите и да уживате во пролетта со повеќе енергија.

Пре од сè, важно е да научите како да го контролирате стресот. Секој има свои методи – од медитација и престој во природа до хобија кои релаксираат – но важно е да пронајдете стратегија што вам најмногу ви одговара.

Лага, секојдневно движење исто така може да направи голема разлика. Умерената физичка активност го стимулира производството на ендорфини, хормони кои го подобруваат расположението и ја зголемуваат енергијата. Посебно се препорачуваат прошетки на свеж воздух или пливање.

Обратете внимание и на внесувањето магнезиум, бидејќи неговото ниво во организмот често се намалува токму за време на пролетта. Добри извори на овој минерал се бадеми, семки од сончоглед, зелени листести зеленчуци, легуминози и банани.

Еднакво е важно да го проверите и нивото на железо, бидејќи недостатокот на овој минерал може да биде еден од главните причинители на хроничен замор. Намирници богати со железо се црвено месо, морски плодови, јајца, леќа и спанаќ.

Хидратацијата е уште еден клучен фактор. Дури и блага дехидратација може да предизвика чувство на исцрпеност, па се препорачува да пиете најмалку литар и пол вода дневно. Ако ви е тоа тешко, можете да посегнете и по незасладени чаеви или други безшеќерни напитоци. Слатките газирани пијалоци, пак, не се добар избор.

Пробајте да избегнувате и навики кои дополнително го оптоваруваат организмот – како што се пушење, преголем внес на кафе или алкохол.

На крај, посебно внимание обрнете на исхраната. Најдобар избор е свежо овошје и зеленчук, легуминози, интегрални житарки и јаткасти плодови. Тешка, масна и индустриски преработена храна, како и слатки кои нагло го подигаат па го спуштаат нивото на шеќер во крвта, можат дополнително да го засилат чувството на замор.

Ако симптомите потраат, во договор со лекарот може да се користат и одредени додатоци во исхраната кои му помагаат на организмот да се прилагоди на промената на годишното време.

Бидејќи иако понекогаш пролетта започнува со недостиг на енергија, со мали промени во секојдневните навики многу брзо може да стане период во кој ќе се чувствувате повторно лесно, витално и полно со сила.