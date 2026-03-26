Почнува овој викенд: Како да го преживеете преминот од зимско нa летно сметање на времето

Оваа недела, од сабота до недела (28 март), започнува летното сметање на времето, кога часовниците се поместуваат од 2:00 на 3:00 часот наутро, што значи губење на еден час сон.

Иако оваа промена на прв поглед може да изгледа незначителна, експертите предупредуваат дека може да има мерливи последици за човечкото тело, особено во првите денови по преминувањето на новото време.

Клучниот проблем лежи во нарушувањето на циркадијалниот ритам, внатрешниот биолошки часовник што го регулира спиењето, будноста, хормоните и голем број други функции во телото. Овој ритам е тесно поврзан со промената на светлината и темнината, па затоа ненадејната промена на времето води до еден вид „несогласување“ помеѓу телото и околината.

Една од првите и најчести последици е недостатокот на сон. Истражувањата покажуваат дека по преминувањето на летно сметање на времето, луѓето спијат помалку, а чувството на замор може да трае неколку дена.

Овој дефицит на спиење влијае на концентрацијата, вниманието и општото расположение, а е поврзан и со зголемен ризик од сообраќајни несреќи и намалена продуктивност.

Промените не влијаат само на сонот. Експертите велат дека менувањето на часовниците може да влијае и на хормоните како мелатонин и серотонин, кои го регулираат спиењето и расположението.

Потемните утра и подоцнежните зајдисонца можат да го одложат производството на мелатонин, што го отежнува заспивањето, додека недостатокот на утринска светлина може негативно да влијае на расположението.

Дополнително, истражувањата сугерираат пошироки здравствени последици. На краток рок, може да се појават замор, раздразливост и промени во апетитот, вклучително и зголемена желба за висококалорична храна.

На долг рок, нарушувањата на циркадијалниот ритам се поврзани со зголемен ризик од кардиоваскуларни проблеми, дебелина и проблеми со менталното здравје.

Сепак, експертите нагласуваат дека повеќето луѓе се прилагодуваат на новиот режим во рок од неколку дена. За да се ублажат негативните ефекти, се препорачува постепено да се менува времето за спиење неколку дена однапред, да се изложувате на утринска светлина и да одржувате редовна рутина на спиење.

Иако летното сметање на времето носи подолги и посветли вечери, неговото влијание врз здравјето е сè уште предмет на дебата меѓу научниците, а има сè повеќе иницијативи кои ја доведуваат во прашање оправданоста на оваа практика.