Украина ја нападна втората по големина нафтена рафинерија во Русија

Украина ја нападна рафинеријата за нафта Кириши во близина на Санкт Петербург со борбени дронови, како дел од серијата напади врз нафтената инфраструктура на Балтичкото Море во Русија, соопштија денеска властите.

Регионалниот гувернер Александар Дрозденко напиша на Телеграм дека имало штета во индустриската зона Кириши. Дваесет и еден непријателски воздушен објект бил соборен над областа, рече тој.

Каналите на Телеграм, повикувајќи се на локални жители, објавија дека имало пожари во рафинеријата, пренесе ДПА. Според индустриски извори, Кириши е втора по големина рафинерија во Русија и може да преработува 20 милиони тони нафта годишно.

„Украинска правда“ денеска објави дека рафинеријата ги прекинала операциите откако неколку единици се запалиле во нападот со беспилотни летала. Москва не го потврди извештајот.

Украинската војска објави троен напад врз нафтената индустрија во северозападна Русија. Прво, во понеделник, беа запалени резервоари за нафта и постројки за товарење во пристаништето Приморск во Финскиот Залив. Потоа вчера следеше напад врз пристаништето Уст-Луга, кое е важно за извоз на сурова нафта и течен природен гас (ЛНГ).

Третиот чекор беше нападот врз Кириши, напиша војската на X. Целта беше да се запре извозот на руска нафта преку Балтичкото Море и да се исклучи Кремљ од клучен извор на финансирање за неговата војна против Украина.

Со оглед на тоа што САД ги ублажија санкциите против Москва поради војната во Иран, можностите за приходи на Русија во моментов се зголемуваат.

По нападите, биле забележани пожари и чад што се протегал со километри. Сепак, нема потврдени информации за штетите на објектите.

Во Приморск, пожарот во резервоарите за нафта беше успешно локализиран по три дена, изјави денеска гувернерот Дрозденко. Тој додаде дека повеќе нема опасност од ширење на пожарот.