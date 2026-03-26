Со четири промени во исхраната до подобро здравје по 40 година

Бидејќи метаболизмот, хормоните и нивото на енергија се менуваат по 40-тата година од животот, исхраната станува сè поважна за целокупното здравје. Сепак, тоа не значи дека е потребно целосно да се промени менито за да се постигнат резултати. Според лекарите и нутриционистите, малите и едноставни замени можат да помогнат во стабилизирањето на шеќерот во крвта и намалувањето на желбата за храна.

Ваквите промени може да го поддржат здравјето на срцето, телесната тежина и нивото на енергија на долг рок. Еве ги промените што советниците за здравје и исхрана ги препорачуваат за жени над 40 години.

Изберете темно чоколадо наместо шеќер

Желбата за слатки не мора целосно да се отстрани од исхраната ако се избере подобра алтернатива. „Темното чоколадо е богато со флавоноиди, за кои е докажано дека го намалуваат крвниот притисок и го подобруваат протокот на крв“, објаснува нутриционистката Џоана Вен за SheFinds. Советниците препорачуваат избор на темно чоколадо со најмалку 70 проценти какао за да се намали внесот на шеќер. Таквиот избор може да ја задоволи желбата за слатки со помало влијание врз нивото на шеќер во крвта.

Заменете го чипсот со здрави грицки

Чипсот и сличните грицки честопати не даваат долготрајно чувство на ситост. „Чипсот и крекерите се во основа крцкави јаглехидрати кои не даваат долготрајно чувство на ситост“, вели нутриционистот Мел Дуетхен.

Тој додава дека таквата храна одеднаш го зголемува нивото на шеќер во крвта, по што има брз пад и повторно чувство на глад. Чипс од кељ, пуканки, печен наут или грчки јогурт со овошје се препорачуваат како алтернативи.

Заменете го алкохолот со безалкохолни коктели

Консумирањето алкохол може негативно да влијае на сонот и апетитот. „Освен празните калории и моменталните напади на глад, нарушениот сон може да предизвика желба за храна во текот на следниот ден“, објаснува консултантот за слабеење д-р Стејси Хајмбургер.

Затоа, се препорачуваат алтернативи како што се газирана вода со цитрусни или безалкохолни коктели. Таквата замена го намалува внесот на калории и може да го подобри квалитетот на спиењето.

Користете кафеав наместо бел ориз

Разликата помеѓу рафинираните и целите јаглехидрати може значително да влијае на нивото на енергија. „Белиот ориз е значително повеќе преработен, што значи дека неговите трици и никулци се отстранети“, објаснува нутриционистката д-р Мишел Кардел, истакнувајќи дека затоа содржи помалку влакна и хранливи материи.

Тој додава дека белиот ориз се вари побрзо и предизвикува скокови на шеќерот во крвта. Од друга страна, д-р Џенифер Хабаши објаснува дека кафеавиот ориз „ги задржува своите слоеви од трици и никулци, обезбедувајќи повеќе влакна, витамини и минерали“. Таквиот избор придонесува за постабилна енергија и помала веројатност за ненадеен глад.