Почина Валентино

Италијанскиот моден дизајнер Валентино Гаравани почина на 93-годишна возраст, потврди неговата фондација во понеделник, објави Ројтерс.

Во објава на Инстаграм, фондацијата соопшти дека Гаравани починал во својата резиденција во Рим, опкружен со своите најблиски. Тие исто така изјавија дека ќе бидат дозволени оддавања почит во среда и четврток, додека погребот ќе се одржи во Рим во петок во 11 часот.

Валентино Гаравани беше италијански моден дизајнер и еден од највлијателните автори на високата мода од 20-тиот и почетокот на 21-ви век. Познат едноставно како Валентино, тој е роден како Валентино Клементе Лудовико Гаравани на 11 мај 1932 година, во Вогера, Италија.

Гаравани е основач на модната куќа Валентино, еден од најпрестижните луксузни брендови во светот, кој го лансираше во раните 1960-ти во Рим. Студирал мода во Париз и работел со значајни модни дизајнери пред да го отвори своето ателје.

Неговата работа е обележана со карактеристичен стил кој ги слави елеганцијата, женственоста и луксузот, а е особено познат по употребата на интензивната боја „Валентино црвена“, која стана симбол на неговата естетика. Неговите креации ги носеле филмски ѕвезди, кралски семејства и светската елита, што го прави Валентино синоним за престиж и софистицираност во модната индустрија.

Во текот на својата кариера, Валентино освоил бројни награди и признанија за неговиот придонес во модата, вклучувајќи престижни меѓународни награди и високи државни одликувања. Тој ја водеше модната куќа со децении пред да се пензионира од активниот дизајн во 2000-тите; сепак, тој останува важна фигура во светот на модата и луксузот.