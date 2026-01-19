Калас: ЕУ нема да попушти по прашањето за Гренланд, суверенитетот не е на продажба

Европската унија нема да попушти пред царинските закани на американскиот претседател Доналд Трамп во врска со Гренланд, изјави денеска високата претставничка на ЕУ за надворешна политика и безбедност, Каја Калас.

Таа додаде дека Унијата нема интерес да влезе во конфликт со САД, но дека има голем број инструменти за заштита на своите интереси, особено кога станува збор за Гренланд, и нагласи дека „суверенитетот не е на продажба“.

Безбедноста на Арктикот е заеднички трансатлантски интерес и можеме да разговараме за тоа со нашите американски сојузници. Сепак, заканите со царини не се начин да се направи тоа“, рече Калас во објава на мрежата X по состанокот во Брисел со данскиот министер за одбрана Троелс Лунд Поулсен и министерката за надворешни работи на Гренланд, Вивијан Мотсфелд.

Таа истакна дека „суверенитетот не е предмет на трговија“, и дека ЕУ нема да попушти пред, како што изјави, царинските закани на американскиот претседател Доналд Трамп.