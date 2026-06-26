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26.06.2026
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Петок, 26 јуни 2026
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Meѓу нив се и новинарите: 10 професии кои ќе исчезнат до 2030 година

Кариера

26.06.2026

Длабинска анализа базирана на реални податоци јасно дефинираше кои десет занимања се на врвот на таканаречената „листа на убиства“ до крајот на оваа деценија. На прво место се толкувачите и преведувачите, чија работа машински преводи веќе ја извршуваат во реално време, а веднаш потоа следат историчарите и туристичките консултанти чии бази на знаење се заменуваат со вештачка интелигенција за неколку секунди. Ситуацијата не е подобра ниту за берзанските брокери, статистичарите и финансиските советници, бидејќи напредните алгоритми ги пресметуваат ризиците попрецизно и побрзо и ги предвидуваат движењата на пазарот на капитал.

Медиумската и ИТ индустриите претрпуваат особено болен удар, каде што новинарите, уредниците, компјутерските научници и развивачите на бази на податоци се соочуваат со фактот дека вештачката интелигенција пишува код и генерира извештаи побрзо од кој било тим експерти. Листата на најранливите ја затвораат менаџмент консултантите и истражувачите на пазарот, чии анализи и стратегии лесно се заменуваат со генеративни модели. Сите овие работни места имаат заеднички именител – тие се потпираат на рутински, повторувачки процеси на обработка на информации што компјутерите ги совладуваат без грешка.

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