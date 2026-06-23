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Дилемите со кои се соочуваат и младите и возрасните: Колку нашите избори се навистина наши, колку се резултат на очекувањата на околината

Психологија

23.06.2026

Дали навистина знаеме што сакаме да бидеме кога ќе пораснеме? Ова навидум едноставно прашање беше во фокусот на најновото издание на „Свесност Live Sessions“, кое се одржа во Училница и отвори разговор за изборот на професија, личниот идентитет, влијанието на семејството и општеството, како и за храброста човек да го избере сопствениот пат. Наместо да понуди едноставни одговори, разговорот ги отвори дилемите со кои се соочуваат и младите и возрасните: колку нашите избори се навистина наши, колку се резултат на очекувањата на околината и дали една одлука донесена во младоста мора да го одреди целиот живот.

Соговорници на настанот беа Живка Паркет, моден дизајнер и професор, Елизабета Талевска, педагог, и Валентин Дамчевски, економист и актер, а разговорот го модерираше психотерапевтот Викторија Тодоровска од Свесност.

Во текот на дискусијата беше истакнато дека современиот свет бара поголема подготвеност за промени, учење и прилагодување отколку кога било претходно.

Валентин Дамчевски зборуваше за личната слобода како предуслов за автентичен живот и за храброста да се живее надвор од однапред зададените рамки. „Кога ја открив слободата, се открив себеси. Да, неизвесно е да се живее така. Но убаво е“, истакна Дамчевски, отворајќи ја и дилемата дали човек му должи на сопствениот талент да му даде можност да се развие и да се реализира.

Елизабета Талевска се осврна на различните животни фази и на начинот на кој луѓето се соочуваат со промените. „Детството е како вода. Младоста е коридор што брзо минува и има многу важни станици. Зрелоста носи искуство и умеење, а староста перспектива“, посочи Талевска, додавајќи дека стравот од неизвесноста често нè задржува во комфорната зона многу подолго отколку што е потребно.

Од своја страна, Живка Паркет зборуваше за младите генерации и нивниот однос кон изборите и професионалниот развој. „Новите генерации многу поретко прават компромиси со сопствените желби и убедувања“, истакна Паркет, нагласувајќи дека денешните млади сè почесто избираат патишта кои одговараат на нивните вредности и интереси, наместо на туѓите очекувања.

Учесниците се согласија дека можеби најголемиот мит што им се наметнува на младите е уверувањето дека мора многу рано да знаат што ќе бидат во животот. Наместо тоа, беше испратена порака дека професионалниот и личниот развој се процеси што траат со години и дека човек има право повеќепати да се преиспитува, менува и започнува одново.

Разговорот го модерираше Викторија Тодоровска, Гешталт советник и еден од основачите на центарот за психолошко советување и психотерапија „Свесност“. Низ внимателно поставени прашања и отворање на различни перспективи, таа ја насочи дискусијата кон темите на идентитетот, личниот развој, стравот од избор и притисокот што младите го чувствуваат при донесувањето важни животни одлуки. Нејзиниот пристап помогна разговорот да остане истовремено личен, искрен и релевантен за луѓе од различни генерации.

Настанот заврши со отворена дискусија со публиката и неформално дружење проследено со музичкиот избор на BerryQyat.

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