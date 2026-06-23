Филипче е подготвен да тргува со македонскиот идентитет за власт. Филипче нема црвени линии и молчи за нападите врз македонскиот идентитет само за да ја зачува фотелјата на Бихачка и да се добере до власт, наведува ВМРО-ДПМНЕ.

Венко Филипче не го брани македонскиот национален интерес и идентитет туку сопствената политичка кариера, секојдневно потврдува дека е подготвен да оди и подалеку од Зоран Заев во исполнувањето на барањата кои директно ги засегаат македонските национални интереси.Додека Бугарија продолжува да го негира македонскиот јазик, да ја фалсификува историјата и да го оспорува македонскиот идентитет, Филипче не гледа проблем во тоа. Наместо јасно и гласно да застане во одбрана на државните и националните позиции, тој ги релативизира навредите и ги минимизира заканите со кои се соочува Македонија.

За Филипче нема црвени линии. Нема прашање кое не е подготвен да го отвори и нема национален интерес што нема да го жртвува ако процени дека така ќе добие поддршка од центрите на моќ кои со години вршат притисоци врз Македонија.

kreirano so pomosh na AI

Ставовите на Филипче не се ништо друго освен продолжение на политиките на СДС кои донесоа понижувања, отстапки и штета за македонските национални позиции.

Разликата е што Филипче денес покажува уште поголема подготвеност од Заев за нови отстапки и нови порази.

Филипче избира да биде адвокат на бугарските барања. Кога треба да се оправдаат условувањата од Софија е најгласен, а кога треба да се брани Македонија е најтивок.

Граѓаните добро паметат што значеа политиките на Заев и СДС. Затоа нема да дозволат истата политика на национални отстапки да се врати под ново име и со нов извршител.

Времето на понижувања заврши. Граѓаните ќе знаат да препознаат кој ја брани Македонија, а кој е подготвен да ја продава за политичка функција.