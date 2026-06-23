Четири дена. Десетици настани. Еден град: пристигнува „Битола Отворен Град“

Од изложби и работилници до концерти, јавни дискусии и регионални DJ настапи – од 24 до 27 јуни Битола повторно станува град отворен за културата.

Од 24 до 27 јуни, Битола повторно ќе живее во ритамот на фестивалот „Битола Отворен Град“, манифестација која низ годините прерасна во препознатлив простор за современа култура, музика, младински иницијативи и граѓанско учество. Под мотото дека многу градови имаат фестивали, а овој фестивал има свој град, овогодинешното издание ќе ги отвори улиците, кафулињата, јавните простори и културните локации за серија настани што ги поврзуваат уметноста, музиката, едукацијата и заедницата.

Годинашната програма обединува уметници, музичари, предавачи и DJ артисти од Македонија, Словенија, Србија и Грција, потврдувајќи ја регионалната димензија на фестивалот и неговата улога како простор за културна размена и соработка. Фестивалот започнува на 24 јуни со изложбата на минијатури „Ела поблиску“ од Тони Соколов Солза и традиционалната вечер посветена на пријателите и поддржувачите на фестивалот, збогатена со настап на Пијан Славеј и Добрила Грашеска.

Следниот ден е резервиран за младите и новите генерации преку DJ работилницата со Herzel и едукативната работилница „Money Talks – Финансиска писменост за новата генерација“. Вечерта продолжува со Sunset Chillout Zone, концертот на словенечкиот бенд Lelee, а потоа и со „Triple DJ Attack“ концепт што ја претвора Битола во отворена музичка сцена. Во три различни градски локали ќе настапат артисти од три земји: грчкото дуо Tendts b2b Unickue, српската диџејка Dee и македонскиот DJ артист Herzel, создавајќи вистинска регионална музичка мрежа низ градот.

На 26 јуни фестивалот носи и општествено ангажирана содржина преку јавната дискусија „Дали сме навистина добро?“, реализирана во соработка со Центарот за психотерапија „Свесност“, отворајќи важни прашања за менталното здравје и современиот начин на живот. Вечерта продолжува со голем концерт на Широк Сокак, каде ќе настапат Eruption, Суперхикс и српскиот состав Osmi Dan (tribute to Linkin Park, Metallica, Prodigy, Billy Idol, U2, Moby, Ramones, Rammstein, Limp Bizkit…)

Последниот фестивалски ден започнува со Берза на винили и DJ сетови, а завршува со концертна вечер во Скејт Паркот со настапите на Paranoid, The Pot и Sinful Glare, бендови кои ја претставуваат енергијата на домашната инди сцена.

Фестивалот „Битола Отворен Град“ е во организација на Младинскиот културен центар – Битола со поддршка на Општина Битола во рамките на Годишната програма за култура и од партнерите и поддржувачите од бизнис секторот и претставува една од најзначајните летни културни манифестации во градот. Неговата цел не е само да понуди програма, туку да создаде простор за средби, разговори, идеи, музика, уметност и заедништво. Затоа што понекогаш најдобрите фестивали не се случуваат на една сцена. Туку во целиот град.