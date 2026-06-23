 Skip to main content
23.06.2026
Република Најнови вести
Вторник, 23 јуни 2026
Неделник
hb209Hc-kMQ

За тие што не гледаа во црни зори: Алжир го го победи Јордан

Фудбал

23.06.2026

 Алжир утрово го победи Јордан со 2:1 во натпревар од второто коло од групната фаза на Светското фудбалско првенство 2026 година. Натпреварот се одигра на стадионот „Левис“ во Санта Клара.

Низан Ал-Рашдан, го отвори резултатот во 36. минута за водсво на Јордан. Неговиот гол беше единствен во првото полувреме. Во второто полувреме, Алжир постигна два гола преку Амин Гуири и Надир Бенбуали.

Во Ј-групата, Аргентина е прва со максимални шест бода, Австриај и Алжир имаат по три, Јордан е последен без освоен бод. 

Во третото коло, Јордан ќе се соочи со Аргентина, а Алжир ќе игра против Австрија. Двата натпревари ќе се играат на 28 јуни

Поврзани вести

Хроника  | 06.04.2026
Мигрант од Алжир тешко повреден, сакал да се качи во воз во движење
Свет  | 06.02.2026
Руски ловци Су-35 го чуваат небото над Алжир
Фудбал  | 10.01.2026
Нигерија го победи Алжир и се пласираше во полуфиналето на Африканскиот куп на нации