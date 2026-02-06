 Skip to main content
06.02.2026
Петок, 6 февруари 2026
Руски ловци Су-35 го чуваат небото над Алжир

06.02.2026

На социјалните мрежи се појави првата фотографија од руски борбени авиони ловци Су-35 со ознаки на алжирското воздухопловство.

Според неофицијални информации, станува збор за реализација на договор за купување на 24 ловци произведени во фабриката за авијација во Комсомолск на Амур.

Со добивањето на овој тип авиони, северноафриканската земја стана втор странски купувач на Су-35 по Народна Република Кина.

Алжир е активен корисник на разновидна воена опрема произведена во Русија, вклучувајќи ги и ловците Су-30МКА.

Алжир е првата земја што го купи најновиот руски борбен авион, Су-57Е

Неодамна, шефот на надлежното биро на американскиот Стејт департмент му се закани на Алжир со санкции поради купувањето руски ловци.

