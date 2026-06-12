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Рускиот претседател Владимир Путин по повод Денот на Русија порача дека единството, патриотизмот и почитувањето на историското наследство се клучните вредности што го обединуваат рускиот народ и претставуваат темел на силата на државата.

Зборувајќи на церемонијата на доделување државни награди во Кремљ, Путин рече дека Русија го слави овој празник со гордост за работата и воените достигнувања на претходните генерации, објавија руските медиуми.

Го славиме овој празник со топол, искрен став кон нашата татковина, со гордост за огромната работа и воените достигнувања на многу генерации наши предци, со почит кон клучните настани во историјата на нашата нација и со разбирање дека сите фази од повеќе од илјадагодишното патување на нашата земја се еден единствен ентитет“, рече Путин.

Рускиот претседател истакна дека длабоката поврзаност на граѓаните со Русија се рефлектира во карактерот на народот за кого единството и патриотизмот отсекогаш биле основни вредности.

Според него, поддршката на руското општество на учесниците во „специјалната воена операција“ е важен извор на морална и духовна сила.

Искреното чувство на одговорност за Татковината е блиску до секој од нас, а за оние кои учествуваат во специјална воена операција, тоа е сигурна духовна поддршка. Сите споделуваме заеднички цели“, рече Путин.

Зборувајќи за важноста на културата и историјата, рускиот претседател оцени дека силата на државата се темели на континуитетот на традицијата и зачувувањето на националното наследство.

Делото на годинашните лауреати во областа на литературата и уметноста ги обединува темата за историјата на руската држава и гордоста во нејзините достигнувања, како и разбирањето дека силата на Татковината лежи во континуитетот на традициите и почитувањето на нејзиното наследство и големата култура“, рече Путин.

На овој национален празник, рускиот претседател традиционално доделува титули Херои на трудот и државни награди за достигнувања во науката, технологијата, литературата, уметноста, хуманитарната работа, добротворните активности и заштитата на човековите права.