Македонија ја зајакнува еколошката правда, потпишан Меморандум за  соработка со француските партнери

Министерството за правда и Министерството за животна средина и просторно планирање потпишаа Меморандум за разбирање со Експертиза Франција (Expertise France), Француската агенција за развој (AFD) и Амбасадата на Франција во Република Македонија, со што официјално се потврдува заедничката заложба за унапредување на климатската и еколошката правда во земјата.

Меморандумот, инфомрираат од Министерството за правда, ја воспоставува рамката за спроведување на регионалниот проект „Конвергенција на климатската и еколошката правда“ (CEJ Convergence), чија цел е да го подобри пристапот до правда и да го зајакне учеството на јавноста во прашања поврзани со животната средина во Македонија, Албанија и Црна Гора, во согласност со европските стандарди и законодавството на Европската Унија.

Со потпишувањето на документот, институциите ја потврдуваат својата посветеност на јакнење на владеењето на правото во областа на животната средина, унапредување на институционалните капацитети и поттикнување на поширока вклученост на граѓаните во процесите на носење одлуки што влијаат врз животната средина и климатските политики.

Проектот ќе овозможи техничка поддршка, размена на експертиза, организирање обуки и развој на механизми за подобра примена на принципите на еколошката правда. Во рамките на соработката ќе бидат воспоставени управни и советодавни тела кои ќе обезбедат координирано и транспарентно спроведување на активностите.

Министерството за правда и Министерството за животна средина и просторно планирање ќе работат заедно со француските институции на унапредување на националните капацитети и приближување на земјата кон европските практики во областа на заштитата на животната средина и пристапот до правда.