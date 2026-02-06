Во дух на преговорите: САД воведуваат нови санкции за Иран само неколку часа по разговорите во Оман

САД објавија дека воведуваат нови нафтени санкции врз Иран, само неколку часа по завршувањето на првата рунда разговори во главниот град на Оман, Мускат, кои, според шефот на иранската дипломатија, Абас Арагчи, поминале „многу добро“, објавија француските медиуми.

Претседателот Доналд Трамп се обврза да го намали нелегалниот извоз на нафта и петрохемикалии од страна на иранскиот режим како дел од кампањата на неговата администрација за максимален притисок врз Иран. Наместо да работи на подобрување на благосостојбата на сопствениот народ и да инвестира во својата распаѓачка инфраструктура, иранскиот режим продолжува да финансира дестабилизирачки активности низ целиот свет и да ја интензивира својата репресија дома“, изјави Томи Пигот, портпарол на американскиот Стејт департмент..

Новите санкции се насочени кон 15 субјекти, две лица и 14 бродови од сомнителна флота за трговија со нафта. Санкционирани се и бродови што пловат под знамињата на Турција, Индија и Обединетите Арапски Емирати, соопшти Стејт департментот.

Санкциите беа објавени откако американските и иранските делегации се сретнаа во Мускат и се согласија да „продолжат со преговорите“, според министерот за надворешни работи на Иран.

Доналд Трамп ги засили заканите за потенцијална воена интервенција во Иран по протестите кон крајот на декември и почетокот на јануари и распореди големи поморски сили во Персискиот Залив.

Санкциите на САД, исто така, ги замрзнуваат сите средства во САД во сопственост на санкционираните поединци и субјекти.

Тие забрануваат на која било компанија или граѓанин на САД да соработува со нив, во спротивно ризикуваат самите да станат предмет на санкции.