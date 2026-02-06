 Skip to main content
06.02.2026
Република Најнови вести
Петок, 6 февруари 2026
Во дух на преговорите: САД воведуваат нови санкции за Иран само неколку часа по разговорите во Оман

06.02.2026

САД објавија дека воведуваат нови нафтени санкции врз Иран, само неколку часа по завршувањето на првата рунда разговори во главниот град на Оман, Мускат, кои, според шефот на иранската дипломатија, Абас Арагчи, поминале „многу добро“, објавија француските медиуми.

Претседателот Доналд Трамп се обврза да го намали нелегалниот извоз на нафта и петрохемикалии од страна на иранскиот режим како дел од кампањата на неговата администрација за максимален притисок врз Иран. Наместо да работи на подобрување на благосостојбата на сопствениот народ и да инвестира во својата распаѓачка инфраструктура, иранскиот режим продолжува да финансира дестабилизирачки активности низ целиот свет и да ја интензивира својата репресија дома“, изјави Томи Пигот, портпарол на американскиот Стејт департмент..

Новите санкции се насочени кон 15 субјекти, две лица и 14 бродови од сомнителна флота за трговија со нафта. Санкционирани се и бродови што пловат под знамињата на Турција, Индија и Обединетите Арапски Емирати, соопшти Стејт департментот.

САД ги повикаа своите државјани да го напуштат Иран

Санкциите беа објавени откако американските и иранските делегации се сретнаа во Мускат и се согласија да „продолжат со преговорите“, според министерот за надворешни работи на Иран.

Доналд Трамп ги засили заканите за потенцијална воена интервенција во Иран по протестите кон крајот на декември и почетокот на јануари и распореди големи поморски сили во Персискиот Залив.

Планот на Трамп: Прецизен смртоносен удар врз раководството на Иран за да се разгорат протестите

Санкциите на САД, исто така, ги замрзнуваат сите средства во САД во сопственост на санкционираните поединци и субјекти.

Тие забрануваат на која било компанија или граѓанин на САД да соработува со нив, во спротивно ризикуваат самите да станат предмет на санкции.

