 Skip to main content
15.06.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 15 јуни 2026
Неделник
Дел од системот за рано предупредување

Сателитски снимки покажуваат дека Иран уништил вреден американси радар со долг дострел во Бахреин

Свет

15.06.2026

Новообјавени сателитски снимки покажуваат дека за време на ракетни и напади со беспилотни летала на Иран изведени на 11 јуни, бил целосно уништен американски радар со долг дострел AN/TPS-59 стациониран во Бахреин.

Претходните извештаи сугерираа дека целта бил радарот AR-327. Сепак, новите информации сугерираат дека станува збор за радарот TPS-59.

Овој радар служи како систем за рано предупредување со долг дострел, дизајниран за откривање и следење на балистички ракети за ракетните системи „Патриот“ и „Хоук“. Дострелот на овој радар во неговата верзија (V)3 е приближно 740 километри.

Овој радар беше распореден во Бахреин во близина на воздухопловната база Сахир од 2007 година. Способноста за прецизно таргетирање на овој радар меѓу густите слоеви на американската воздушна одбрана во јужниот дел на Персискиот Залив е извонредно достигнување за Иран.

Поврзани вести

Естрада  | 14.06.2026
Некогаш беа затворски цимери: Аца Лукас ја праша Цеца дали се сеќава што правела во Швајцарија?
Кошарка  | 14.06.2026
Њујорк ја освои НБА титулата по пауза од 53 години
Фудбал  | 13.06.2026
Босански и хрватски навивачи за малку ќе се степаа во Травник