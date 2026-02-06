 Skip to main content
06.02.2026
Република Најнови вести
Петок, 6 февруари 2026
Неделник

САД ги повикаа своите државјани да го напуштат Иран

Свет

06.02.2026

Printscreen

САД ги повика своите државјани веднаш да го напуштат Иран поради сериозни безбедносни ризици, тероризам, немири, киднапирање и притворања на американски граѓани.

Во соопштението на Стејт департментот се наведува дека американските државјани во Иран се соочуваат со „висок ризик од незаконско притворање, долготраен притвор, измачување и во поединечни случаи и смртна казна“.

Исто така се посочува дека граѓаните сами треба да го организираат заминувањето од Иран, бидејќи американската администрација не може да им помогне поради тоа што САД нема Амбасада во Техеран.

Предупредувањето е издадено во момент кога САД и Иран преговараат за нуклеарната програма на Техеран. Но, и за преговорите во Оман има различни информации.

Досега само Министерството за надворешни работи на Оман соопшти дека министерот Сајад Бадр Албусади остварил одвоени средби со иранската и американската делегација.

Поврзани вести

Свет  | 05.02.2026
Аксиос: САД и Русија се блиску до договор за почитување на нуклеарниот договор „Нов СТАРТ“
Свет  | 04.02.2026
САД се согласија да одржат разговори со Иран во Оман, средбата веројатно ќе се одржи в петок
Свет  | 04.02.2026
САД и ги врати на Венецуела сите 500 милиони долари од првичната продажба на нафта
﻿