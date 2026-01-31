 Skip to main content
Планот на Трамп: Прецизен смртоносен удар врз раководството на Иран за да се разгорат протестите

Свет

31.01.2026

Американскиот претседател Доналд Трамп размислува за „таргетирани“ напади врз Иран – прецизни, смртоносни удари врз командантите на безбедносните сили и клучните владини личности – со цел да предизвика обезгалвување на иранската власт и нов бран протести, објавува „Ројтерс“, повикувајќи се на извори во Вашингтон.

Целта е да се создадат услови за „промена на режимот“ по неодамнешното задушување на протестите. Идејата е едноставна: да се нападнат оние „одговорни за насилството“ и да им се покаже на демонстрантите дека владата е ранлива.

Ова вклучува и прецизни напади врз командантите и безбедносните структури, но и потешко сценарио – напади врз иранските системи за балистички ракети и објекти за збогатување на нуклеарно оружје. Трамп сè уште не донел конечна одлука.

Израелски извор директно изјавил дека системот во Техеран не може да биде разбиен само со воздушни напади. Дури и смртта на ајатолахот Али Хамнеи не би значела крај на режимот, затоа што тој едноставно ќе биде заменет.

Носачи на авиони, стратешки бомбардери, „томахавки“: САД трупаат огромна флота за напад врз Иран

Иран, според висок функционер, се подготвува за воен конфликт, но не ги затвора дипломатските канали.

Истовремено, голем број земји во регионот, од Персискиот Залив до Турција, порачаа дека нема да дозволат нивната територија или воздушен простор да бидат искористени за нападот, затоа што се плашат од одмазднички ирански напади.

Израел го вбројува Азербејџан меѓу своите сојузници во случај на војна со Иран

