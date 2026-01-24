Носачи на авиони, стратешки бомбардери, „томахавки“: САД трупаат огромна флота за напад врз Иран

Американскиот претседател Доналд Трамп и неговиот тим внимателно се подготвуваат за напад врз Иран. Судејќи според вестите, формирањето на ударна група на која ќе ѝ биде доверена оваа задача е речиси завршено. Како и група за одговор на дејствијата на Техеран.

Ракетниот дел се состои од неколку подморници (една од нив е пренаменета во носач на ракети од класата Охајо – носач на 154 „Томахавк“), како и бродови. Вкупното салво може да достигне 400 крстосувачки ракети.

Покрај тоа, во наредните денови, во регионот ќе пристигне американската АУГ (Воздушно-десантна ударна група), предводена од носачот на авиони „Абрахам Линколн“, која носи три ескадрили на авиони, од кои едната се состои од „невидливи“ ударни авиони Ф-35С, кои обично се користат за вакви напади во последно време.

Исто така, во регионот се распоредени три ескадрили на американските воздухопловни сили. Едниот е составен од пресретнувачи Ф-15С, кои можат да се користат за заштита од напади врз Иран, а потоа и за пресретнување на ирански дронови „шахиди“ и крстосувачки ракети. Другите два се исто така Ф-35A, кои, заедно со авијацијата на флотата и израелските воздухопловни сили, ќе ги надополнат веќе импресивните воздухопловни сили.

Сето ова се случува во позадина на евакуацијата на бројни помали американски бази во регионот, кои би можеле да бидат погодени од соодветен ирански удар, како и распоредувањето на противракетни батерии ТХААД и Патриот во Израел и други земји од Блискиот Исток.

Јасно е дека за време на самиот напад, тие ќе бидат придружени од „невидливи“ – стратешки бомбардери Б-2.

Истовремено, во Израел се одржува важен состанок на израелски и американски воени претставници, каде што веројатно ќе се договорат последните детали за претстојниот удар.

Силината на воените групи што е распоредуваат околу Иран, покажува дека нападот не само што е неизбежен, туку и блиску. Ваква борбена група не е формирана само за да се заканува затоан што се повлечени премногу потези и се потрошени премногу ресурси.