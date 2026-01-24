 Skip to main content
24.01.2026
Република Најнови вести
Сабота, 24 јануари 2026
Неделник

Носачи на авиони, стратешки бомбардери, „томахавки“: САД трупаат огромна флота за напад врз Иран

Свет

24.01.2026

Американскиот претседател Доналд Трамп и неговиот тим внимателно се подготвуваат за напад врз Иран. Судејќи според вестите, формирањето на ударна група на која ќе ѝ биде доверена оваа задача е речиси завршено. Како и група за одговор на дејствијата на Техеран.

Ракетниот дел се состои од неколку подморници (една од нив е пренаменета во носач на ракети од класата Охајо – носач на 154 „Томахавк“), како и бродови. Вкупното салво може да достигне 400 крстосувачки ракети.

Покрај тоа, во наредните денови, во регионот ќе пристигне американската АУГ (Воздушно-десантна ударна група), предводена од носачот на авиони „Абрахам Линколн“, која носи три ескадрили на авиони, од кои едната се состои од „невидливи“ ударни авиони Ф-35С, кои обично се користат за вакви напади во последно време.

Исто така, во регионот се распоредени три ескадрили на американските воздухопловни сили. Едниот е составен од пресретнувачи Ф-15С, кои можат да се користат за заштита од напади врз Иран, а потоа и за пресретнување на ирански дронови „шахиди“ и крстосувачки ракети. Другите два се исто така Ф-35A, кои, заедно со авијацијата на флотата и израелските воздухопловни сили, ќе ги надополнат веќе импресивните воздухопловни сили.

Трамп: „Огромна флота“ е на пат кон Иран

Сето ова се случува во позадина на евакуацијата на бројни помали американски бази во регионот, кои би можеле да бидат погодени од соодветен ирански удар, како и распоредувањето на противракетни батерии ТХААД и Патриот во Израел и други земји од Блискиот Исток.

Јасно е дека за време на самиот напад, тие ќе бидат придружени од „невидливи“ – стратешки бомбардери Б-2.

Истовремено, во Израел се одржува важен состанок на израелски и американски воени претставници, каде што веројатно ќе се договорат последните детали за претстојниот удар.

Силината на воените групи што е распоредуваат околу Иран, покажува дека нападот не само што е неизбежен, туку и блиску. Ваква борбена група не е формирана само за да се заканува затоан што се повлечени премногу потези и се потрошени премногу ресурси.

Поврзани вести

Свет  | 24.01.2026
Миграциони агенти застрелаа човек во Минеаполис, на улиците избувнаа големи протести
Свет  | 24.01.2026
Снежната бура откажа околу 12.000 летови низ САД
Свет  | 24.01.2026
„Ројтерс“: САД го засилуваат притисокот врз Киев за мировниот договор со Русија
﻿