„Ројтерс“: САД го засилуваат притисокот врз Киев за мировниот договор со Русија

Украина се соочува со растечки притисок од официјален Вашингтон кој има цел да ги притисне украинските власти да постигнат мировен договор со Русија. Ова го објави „Ројтерс“, повикувајќи се на извори запознаени со дипломатските контакти.

Според извештајот, на трилатералниот состанок на делегациите од Русија, САД и Украина во Абу Даби во петокот, не се забележани знаци на вистинско приближување на ставовите. И покрај активното медијаторство, страните не покажале подготвеност за компромис.

„Ројтерс“ забележува дека дискусиите за територијалното прашање се особено напнати.

Во меѓувреме, во Абу Даби се одвива вториот ден од разговорите за Украина меѓу претставниците на Москва, Вашингтон и Киев, објави „Скај њуз“.