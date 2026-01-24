 Skip to main content
24.01.2026
Република Најнови вести
Сабота, 24 јануари 2026
Неделник

„Ројтерс“: САД го засилуваат притисокот врз Киев за мировниот договор со Русија

Свет

24.01.2026

Украина се соочува со растечки притисок од официјален Вашингтон кој има цел да ги притисне украинските власти да постигнат мировен договор со Русија. Ова го објави „Ројтерс“, повикувајќи се на извори запознаени со дипломатските контакти.

Според извештајот, на трилатералниот состанок на делегациите од Русија, САД и Украина во Абу Даби во петокот, не се забележани знаци на вистинско приближување на ставовите. И покрај активното медијаторство, страните не покажале подготвеност за компромис.

„Ројтерс“ забележува дека дискусиите за територијалното прашање се особено напнати.

Во меѓувреме, во Абу Даби се одвива вториот ден од разговорите за Украина меѓу претставниците на Москва, Вашингтон и Киев, објави „Скај њуз“.

