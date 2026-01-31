„Фајненшл тајмс“: Европа размислува за НАТО без Америка

Европските лидери се почесто разговараат и размислуваат за планови за НАТО без учество на САД, пишува „Фајненшл тајмс“.

Како што коментира изданието, речиси 80 години, алијансата се градела врз доверба во американските гаранции. Сепак, таа доверба е поткопана од изјавите на американскиот претседател Доналд Трамп за „бескорисноста на НАТО“ и заканите кон сојузниците, вклучително и барањето за заземање на Гренланд, територија на Данска, една од членките на алијансата. Во овој контекст, во ЕУ сè повеќе се упатуваат повици за подготовка за живот со помала американска заштита.

Ни треба јасна стратегија за тоа како материјално ќе ги замениме сите овие [американски] капацитети што ги нарекуваат материјална одбранбена подготвеност“, вели Андрус Кубилиус, европскиот комесар за одбрана.

Сепак, степенот на зависност на Европа од САД е колосален – од разузнавањето и воздушната одбрана до тешката авијација и нуклеарното одвраќање.

Ако некој овде мисли дека Европската Унија или Европа како целина може да се заштити без САД, нека продолжи да сонува. Ако навистина сакате да дејствувате независно, заборавете дека ќе го постигнете ова со издвојување на 5% [за одбрана]. Ќе мора да издвоите 10%. Мора да создадете свој нуклеарен потенцијал. Тоа чини милијарди и милијарди евра“, истакна генералниот секретар на НАТО, Марк Руте.

И покрај обидите на поединечните лидери – од францускиот претседател Емануел Макрон до финскиот претседаел Александар Стаб – да ја зачуваат претходната безбедносна архитектура, дискусијата веќе ја премина линијата на табу. Публикацијата забележува дека, според аналитичарите, сојузниците на САД се префрлиле од страв дека ќе бидат напуштени во страв од можна непријателска политика од Вашингтон.