Раскол во уругвајската репрезентација, еве зошто

Во репрезентацијата на Уругвај има конфликт меѓу селекторот и играчите. Според извештаите на уругвајските медиуми, во репрезентацијата има бунт. Група фудбалери влегле во вербален конфликт со селекторот Марсел Биелс, а водачите наводно се Федерико Валверде, првата ѕвезда и капитен на тимот и голманот Серхио Роше. Фудбалерите побараа промена на тактиката во споредба со првите два натпревари.

Тие побарале системот да се прилагоди на нив бидејќи веруваат дека тимот ќе има поголеми шанси за подобар резултат против Шпанија. Со нив се споменуваат Валверде, Роше, а Мануел Угарте и Родриго Бентакур, тие беа упорни, исто така побараа да се намали интензитетот на тренинзите за да биде тимот посвеж. Во тој случај, би било можно да застанат во „блок“ против Шпанија и да изнудат контранапади.