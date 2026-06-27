Уругвајската федерација им се налути на фудбалерите, им го укина чартерот па секој ќе се враќа дома сам

Според уругвајскиот новинар, Мартин Чаркеро, по елиминацијата на репрезентацијата на Уругвај од Светското првенство, уругвајската фудбалска асоцијација (АУФ), одлучила да го откаже чартер летот резервиран за националниот тим.
Според одлуката на АУФ, секој уругвајски играч сега ќе треба да се враќа дома самостојно со комерцијални летови.
La AUF decidió cancelar el chárter. Cada futbolista volverá en vuelos comerciales. pic.twitter.com/1ptDw0szxc— Martin Charquero (@MartinCharquero) June 27, 2026
Ова е уште еден доказ за лошата атмосфера во уругвајската селекција и неизбежната претстојна промена на ерата за јужноамериканскиот гигант.