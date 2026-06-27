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По срамниот настап на Уругвај на Светското првенство

Уругвајската федерација им се налути на фудбалерите, им го укина чартерот па секој ќе се враќа дома сам

Фудбал

27.06.2026

Според уругвајскиот новинар, Мартин Чаркеро, по елиминацијата на репрезентацијата на Уругвај од Светското првенство, уругвајската фудбалска асоцијација (АУФ), одлучила да го откаже чартер летот резервиран за националниот тим.

Според одлуката на АУФ, секој уругвајски играч сега ќе треба да се враќа дома самостојно со комерцијални летови.

Ова е уште еден доказ за лошата атмосфера во уругвајската селекција и неизбежната претстојна промена на ерата за јужноамериканскиот гигант.

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