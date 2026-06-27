Муслера им се извини на Уругвајците: Никогаш не помислив дека толку многу ќе страдам поради фудбалот

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Голманот на уругвајската репрезентација, Фернандо Муслера, им се извини на навивачите на репрезентацијата за својот настап на Светското првенство во 2026 година.

Претходно, селекторот на репрезентацијата, Марсело Биелса, откри дека самиот Муслера побарал да биде заменет на полувремето во поразот (0:1) со Шпанија во третото коло од групната фаза. Шпанците до победата дојдоа по кикс на Муслера.

Никогаш не сум се криел и секогаш сум бил подготвен да ја преземам одговорноста за своите постапки. А сега ова е најблискиот и најискрениот начин на кој можам да им се обратам на сите Уругвајци. Никогаш не замислував дека ќе страдам толку многу поради фудбалот, особено имајќи ја предвид целата работа што ја завршив и колку темелно се подготвив. По натпреварот, кога момците малку се смирија во соблекувалната, им го кажав токму тоа. И покрај сите мои подготовки, имав разочарувачки Мундијал. Им се извинувам на момците и им се извинувам на целиот уругвајски народ, иако разбирам дека само извинувањата не се доволни, изјави Муслера за „TyC Sports“.

Уругвај заврши трет во Х-групата со два бода, без шанса за пласман во плејофот