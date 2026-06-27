Биелса разочаран: Не оставив ништо зад себе за уругвајскиот фудбал

Селекторот на репрезентацијата на Уругвај, Марсело Биелса, емотивно говореше за елиминацијата на неговата репрезентација од Светското првенство 2026.

Уругвај загуби со 0:1 од Шпанија во натпреварот од третото коло по групи. Пред тоа, Уругвај ремизираше 1:1 со Саудиска Арабија и 2:2 со Зелено’ртски Острови.

Со два бода, Јужноамериканците завршија на третото место во Групата Х и ја загубија шансата да продолжат во нокаут фазата.

Факт е дека, од мојата позиција како лице одговорно за настапот на Уругвај на ова Светско првенство, никој не е подготвен да слуша какви било објаснувања. И тоа е сосема природно. Затоа, вашите прашања не се насочени кон добивање одговори, туку кон исфрлање на целата фрустрација што мојата работа ми ја предизвика. И тоа е нормално. Ако треба да анализирам што се случи, тогаш, секако, морам да зборувам и за грешките, бидејќи тие се составен дел од фудбалот. Да, имаше грешки. Не успеавме да постигнеме прифатлив сооднос помеѓу бројот на создадени шанси за гол и бројот на постигнати голови. Подеднакво незадоволителен беше и соодносот помеѓу головите што ги примивме и степенот до кој нашите противници придонесоа за нив. Ова беа голови што можеа да се избегнат. Така се заврши сè. Тоа е дел од играта. Дури и покрај сите овие околности, судејќи според самата игра, требаше да земеме седум бода. Но, јас само одговарам на поставеното прашање, иако можеби едноставно треба да го кажам следново: целото ваше разочарување – и новинари и навивачи на уругвајскиот фудбал – сосема природно сакате да го насочите кон лицето одговорно за сето ова, односно кон мене. Морам да го прифатам ова, бидејќи така треба да биде. Не оставив ништо зад себе за уругвајскиот фудбал. Бидејќи без разлика каков придонес дава тренерот во фудбалот на земјата каде што работел три години, тоа не значи ништо ако не се постигнат резултати. Затоа, четвртото место на квалификацискиот турнир е безвредно. Третото место на Копа Америка, исто така. И сегашниот настап дури и не бара никакви квалификации. Ако прашувате како ќе се памети моето време тука, одговорот е едноставен, истакна Биелса на прес-конференција.

Седумдесетгодишниот тренер е селектор на уругвајската репрезентација од 2023 година. Пред ова, Биелса ги тренираше Лидс, Лил, Марсеј, Атлетик Билбао, Еспањол, аргентински Велез и Њуелс, мексиканска Америка и Атлас, како и репрезентациите на Аргентина и Чиле.