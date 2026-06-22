Уругвај никако да победи, на Биелса му пречи паузата за хидрација

Селекторот на Уругвај, Марсело Биелса, го коментираше нерешениот резултат 2:2 со Зелено’ртски Острови, во второто коло од групната фаза на Светското првенство 2026.

– Кога добро се браневме, натпреварот ни овозможи да поведеме. Кога ја изгубивме контролата врз играта, таа предност беше намалена во споредба со нашите противници. Одлучувачкиот фактор за исходот од натпреварот беше тоа што дозволивме пад на интензитетот, а тоа не требаше да се случи, изјави Биелса за сајтот на ФИФА.

Со два бода по две кола Уругвај е втор во Групата Х на Светското првенство 2026 година. Зелено’ртските Острови имаат два бода и се трети, Лидер е Шпанија со четири освоени бода, Саудиска Арабија е последна со еден бод.

Во третото коло Уругвај ќе игра Шпанија, Зелено’ртските Острови ќе се соочат со Саудиска Арабија. Натпреварите ќе се одржат на 27 јуни. з