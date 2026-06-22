Во Иран измерени речиси 50 степени, минус 70 степени на Антарктикот

Највисока температура од 49,8 степени е измерена во градот Омдије во Иран во последните 24 часа, објавено е на веб-страницата Огимет, која од интернет собира податоци за времето од целиот свет.

Најстудено во светот во последните 24 часа беше во поларната станица Амундсен-Скот на Антарктикот, каде се измерени минус 69,8 степени. Најмногу дожд наврна во Череповец, Индија – 428,6 мм, а најсилниот ветер дуваше на Антарктикот со брзина од 145,7 км/ч.

Топлотен бран ја погоди Европа во последните неколку дена, а издадени се и бројни предупредувања за топлина.

Најжешкото место во Европа е Андухар во Шпанија со 42,7 степени, а Шпанија и Франција се земјите каде што беше најтопло во последните 24 часа.

Јитланд во Норвешка со минус 2,9 степени е најстудената точка во Европа, а Норвешка е и најстудената земја на европскиот континент.

Највисоката просечна температура во последните 24 часа е измерена во Пјаченца во Италија, 35,9 степени, на второ и трето место се Мостар во Босна и Херцеговина и Дон Бенито во Шпанија со 35,6 степени, потоа Сењ во Хрватска со 33,4 степени, а на петтото место е Дакс во Франција со 33,4 степени.

Најмногу дожд во последните 24 часа наврна во Ембрун во Француските Алпи – 71 мм. Најсилни ветрови дуваа во Норвешка, 83 км/ч, и Шведска, 65,6 км/ч, според податоците објавени од Огимет.(МИА)