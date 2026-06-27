Ибрахимовиќ бесен на ВАР: Го украдоа сонот на цела една нација

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Поранешниот шведски фудбалер Златан Ибрахимовиќ, кој на Светското првенство работи како коментатор за „Фокс спортс“, е бесен на ВАР поради одлуката да се поништи голот на Шоја Калилзаде од Иран во судиското продолжение на натпреварот против Египет, што заврши 1:1. Тој гол ќе им ја донесеше победата на Иранците и ќе ги квалификуваше во осминафиналето како второпласирани во својата група, зад Белгија.

Токму затоа луѓето ја губат довербата во ВАР. Ни беше кажано дека е создаден за да ги елиминира очигледните грешки, но наместо тоа, тој продолжува да создава уште поголеми контроверзии на најголемата фудбалска сцена. Ова е едноставно неприфатливо. Ја гледав снимката одново и одново и сè уште не разбирам како можат да досудат офсајд. Ако ќе поништите гол што би можел да ја одлучи судбината на една нација на Светското првенство, подобро е да бидете 100% сигурни, а не да нагаѓате зад параван. Милиони Иранци го славеа она што го сметаа за историски момент, само за да видат како група судии го поништуваат за неколку секунди. Тие не само што поништија гол; тие го украдоа сонот на една нација“, вели Ибрахимовиќ.

Швеѓанецот истакнува дека судијата и службените лица во ВАР собата мора да покажат огромна одговорност за вакви одлуки.