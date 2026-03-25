Работи кои, според фенг шуи, носат лоша среќа ако ги имате во куќата

Потковици над вратата, фаќачи за соништа во спалната соба, леб и сол за вселување – сите овие работи треба да донесат среќа и позитивно да влијаат на благосостојбата во вашите четири ѕида.

Од друга страна, постојат предмети што носат несреќа – барем според правилата на фенг шуи.

Ќе откриеме кои предмети, според филозофијата на фенг шуи, е подобро да не ги имате во вашиот дом.

Дали сакате да имате добра енергија во вашата куќа или стан? Секако, кој не сака?! Тогаш треба да следите некои правила на фенг шуи. Дали кактусот носи среќа? Дали огледалото во спалната соба е добра работа? Кои се типичните работи што носат лоша среќа според оваа древна источна наука? Овие 5 работи, според фенг шуи, носат лоша среќа ако ги имаме во нашиот дом.

1. Огледало во спалната соба

Според фенг шуи, не само скршените огледала носат лоша среќа. Дури и совршено неоштетените огледала наводно можат негативно да влијаат на нашата среќа и благосостојба ако се закачат на погрешно место. Бидејќи тие рефлектираат застојана енергија, нема да имаме мирен сон, на пример, ако поставиме огледало во спалната соба. Огледалата треба да се избегнуваат и пред влезната врата, бидејќи во спротивно позитивното чи нема да се чувствува добредојдено во куќата и веднаш ќе биде фрлено.

2. Црна влезна врата

Црните влезни врати можат да изгледаат многу елегантно, но во фенг шуи се гледаат со значителен скептицизам. Се вели дека црните врати привлекуваат лоша среќа. Единствен исклучок: ако влезната врата е свртена кон север, овој несакан ефект се поништува. Алтернативи за оние кои сакаат да ги избегнат црните врати: темно сивата и антрацитната боја изгледаат подеднакво софистицирано.

3. Кактуси

Кактусите и сукулентите моментално се многу популарни во дизајнот на ентериер – но не и кај експертите за фенг шуи. Според нив, бодликавите растенија зрачат со негативна енергија, создаваат напнатост и агресија и затоа треба да се избегнуваат во затворен простор. Сепак, добро е да ги чувате на балкони или во градини, каде што можат да нè заштитат од зли духови.

4. Стари календари

Според фенг шуи, старите календари или оние што не го покажуваат тековниот датум, исто така, носат лоша среќа. Зошто? Многу едноставно: таков календар нè држи заглавени во минатото и со тоа негативно влијае на нашите животи.

5. Стол за лулање

Вистина е дека столовите за лулање сигурно можат да создадат морничави моменти во одредени сцени од хорор филмови, но дали тие навистина носат лоша среќа ако имате еден дома? Според учењата на фенг шуи, тие привлекуваат темни, магични сили и зли духови. Сепак, овој несакан ефект може лесно да се спречи со тоа што никогаш нема да го оставите столот празен, туку со тоа што ќе го декорирате со перници или други предмети, што ќе им отежни на злите духови да седат на него.