Најдобри бои за бања според фенг шуи

Ако верувате во фенг шуи, тогаш ова се најдобрите бои што треба да ги изберете за вашата бања, место каде што се опуштате и се грижите за себе.

Фенг шуи е древна уметност на уредување на животните простори со цел да се постигне хармонија помеѓу домот и природните енергии што нè опкружуваат.

Неговата суштина е да воспостави рамнотежа и да создаде средина во која енергијата тече слободно и има позитивно влијание врз секојдневниот живот.

Оваа древна практика потекнува од древна Кина, а современиот фенг шуи вклучува практични совети за уредување мебел, предмети од различни бои и форми, со цел да се избегнат енергетски блокади и да се поттикне протокот на позитивни вибрации.

Во суштина, не постојат нужно добри или лоши бои на фенг шуи за бањата. Изборот на бои е многу лична работа, бидејќи околностите на секоја личност се различни.

Важно е да размислите кои бои ви се допаѓаат и какви се вашите асоцијации со одредени бои.

Подолу ви предлагаме 3 бои што треба да ги испробате во вашата бања. Еве ја симболиката зад нив:

Бела

Доколку треба да постои општа препорака за најдобрата боја за бања, тоа би била белата. Иако можеби не е најдобрата боја за секого, таа добро функционира во многу случаи. Белата боја претставува јасност и чистота, а една од целите на модерната бања е прочистување на телото.

На едноставен начин, белата боја може да евоцира чистота и невиност бидејќи нè поканува да ги одржуваме работите беспрекорни. Исто така, можеме да ја гледаме белата боја како боја што може да обезбеди чиста, неутрална палета што ни овозможува да ги изостриме и да се поврземе со нашите сетила.

Сина

Друг начин да се погледне фенг шуи и боите е да се работи со теоријата на пет елементи за бои на фенг шуи. На пример, сината боја е поврзана со дрво, еден од петте елементи што ги разгледуваме во фенг шуи. Друг од петте елементи е водата.

Бањите се природно поврзани со елементот вода, бидејќи во овој дел од домот тече водовод. Еден аспект од петте елементи со кои работиме се креативните, поддржувачки односи меѓу одредени елементи.

Водата, на пример, го храни и поддржува елементот дрво. Ако сакате да трансформирате која било проблематична енергија поврзана со бањата во однос на одводнување на водата, додавањето на елементот дрво може убаво да ја трансформира во подигнувачко чи.

Ако ја сакате сината боја, таа би била одлична боја за употреба во просторија која има многу елемент вода, како што е бањата. Сината боја може да поттикне и поголема релаксација и подмладување, па затоа додавањето сина боја во вашата бања може да ги поддржи овие енергии.

Зелена

Елементот дрво е исто така поврзан со зелената боја, која се наоѓа во живите растенија и дрвја. Слично на сината боја, додавањето зелена боја во вашата бања може да донесе повеќе елемент дрво, кој ќе биде оживеан од елементот Вода присутен во вашата бања.

Зелената боја, исто така, поттикнува лекување и поддршка. Во зависност од нијансата на зелената боја, можете да внесете дополнителни квалитети. Пригушените зелени се порелаксирачки и лековити, додека посветлите зелени се поактивни.

Длабоките, шумски зелени се мирни и спокојни. Обрнете внимание на тоа кои нијанси на зелена боја ви се допаѓаат и послушајте го тоа. Генерално, ве охрабруваме да изберете боја за вашата бања што ви се допаѓа. Без разлика која боја ќе ја изберете, таа ќе биде добар фенг шуи за вас ако ја сакате.