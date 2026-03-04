632 македонски државјани побарале евакуација од земјите од Блискиот Исток, дел ќе се враќаат со чартер летови, дел со владиниот авион

До денес вкупно 632 македонски државјани побарале информации за евакуација од погодените региони на Блискиот Исток. Најголем интерес има од македонските државјани што се наоѓаат во Абу Даби (вкупно 447). За нив се финализираат техничките и логистичките детали за да се вратат со чартер-летови.

Во Израел бројката на македонски државјани што побарале помош останува непроменета. За некои од нив, односно шест лица, евакуацијата е завршена затоа што одлучиле на сопствен трошок со комерцијални летови да се вратат во Скопје, а другите шест лица во текот на денот се очекува да бидат транспортирани по копнен пат од Израел до Египет, а утре со владиниот авион да бидат вратени дома.

Тие ќе бидат сместени на безбедна локација, во хотел, на товар на државата, а се очекува во текот на утрешниот ден со владиниот авион безбедно да полетаат кон Скопје, информира Министерството за надворешни работи.

Во Доха, бројката на македонски граѓани кои побарале помош е 136. Истовремено, нашите ДКП-а прават и посебен план за евакуација на граѓаните кои се во Бахраин и Кувајт.

Од Министерството апелираат до сите македонски државјани кои се наоѓаат во погодените региони (Обединетите Арапаски Емирати, Катар, Бахреин и Кувајт), доколку сè уште не го сториле тоа, веднаш да контактираат со надлежното дипломатско-конзуларно претставништво или со СОС бројот на Министерството.