Среда, 25 март 2026
Трифуновски нов организациски секретар на СДСМ, Кузеска член на Централниот и на Извршниот одбор на СДСМ

Македонија

Зоран Трифуновски од Скопје е нов организациски секретар на СДСМ, откако од оваа позиција се повлече Мартин Костовски, кој претходно беше кандидат на партијата за градоначалник на Куманово.

Промената доаѓа по локалните избори, на кои Костовски не успеа да обезбеди пласман во вториот круг во трката за градоначалник на Куманово. По изборниот резултат, тој се дистанцираше од партиските активности во СДСМ.

Претседателот на СДСМ Венко Филипче ја презентираше новата предлог Платформа на СДСМ на Седницата на ЦО на #СДСМ:од која ќе произлезе новата програма на партијата. Преку инклузивен процес и широка дебата со членството и граѓаните ќе биде подготвена финалната верзија на Програмата која ќе биде презентирана и усвоена на програмскиот Конгрес на СДСМ.
▫️Свикување на 32 Конгрес – програмски конгрес на 7 јуни (недела).
За нови членови на Централниот и на Извршниот одбор на СДСМ избрани се:
▫️Соња Стаменкова – актуелна градоначалничка на Македонска Каменица.
▫️Слободен Чокревски – професор, поранешен носител на неколку јавни функции.
▫️Богданка Кузеска – портпаролка на СДСМ
▫️Тања Илијовска – Дипл. економист.
▫️Рубин Земон – Д-р по етнологија, поранешен пратеник.
▫️За Меѓународен секретар на СДСМ избран е: Андреј Жерновски.
▫️Нов, втор Организациски секретар на СДСМ е избран Зоран Трифуновски.
▫️Распишан оглас за избор на Претседател на Форум на пензионери на СДСМ, објави опозициската СДСМ на Фејсбук.

﻿