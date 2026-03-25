Ослободете се од влагата и непријатните мириси во плакарот засекогаш

Доаѓањето на пролетта и промената на температурите честопати носат еден досаден проблем во нашите домови – влага во плакарите. Веројатно сте го отвориле вашиот плакар и вашата омилена маица мириса на „влажно“, иако е чиста.

Пред да потрошите пари на скапи освежувачи на воздух полни со хемикалии, испробајте ги триковите што ги користеле нашите баби, кои повторно се хит на социјалните мрежи. И најважно, не чинат ништо бидејќи сигурно веќе ги имате дома.

Чудотворна креда против влага

Обичната бела креда што ја користат децата во училиште или да цртаат во двор е неверојатен собирач на влага. Кредата е природно порозна и апсорбира вишок вода од воздухот пред да стигне до вашата облека.

Што да направите: Врзете неколку парчиња креда во мрежа или ставете ги во стар чорап и закачете ги во аголот од плакарот. Менувајте ги еднаш месечно и заборавете на влагата и мувлата.

Ориз – повеќе од прилог со ручек

Оризот е светски познат по тоа што апсорбира влага (само запомнете го трикот со телефонот што паѓа во вода).

Што да направите: Истурете една шака ориз во мала тегла без капак или памучна кеса. Ако сакате вашиот плакар да мириса како хотел, капете 5-6 капки есенцијално масло од лаванда или лимон директно врз зрната.

Дрвени штипки за алишта како „дифузери“ на мирис

Ако имате дрвени штипки за алишта, имате и бесплатен освежувач на воздух. Дрвото многу добро ги задржува мирисите.

Што да направите: Навлажнете штипка за алишта со вашиот омилен парфем или есенцијално масло и закачете ја на закачалка во плакарот. Мирисот полека ќе се ослободува со недели.

Златно правило: Никогаш не враќајте „получиста“ облека!

Нутриционистите и експертите за хигиена предупредуваат дека најголемата грешка е враќањето облека што сте ја носеле само еднаш. Честичките од кожа, парфем и пот во затворениот простор на плакарот стануваат плодна почва за непријатни мириси. Ако предметот не може да се пере, барем добро проветрете го пред да го вратите на полицата.