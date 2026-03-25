Трамп ја одложи посетата на Пекинг за 14 и 15 мај поради војната

25.03.2026

Американскиот претседател ќе отпатува во Пекинг на 14 и 15 мај, соопшти Белата куќа.

Трамп претходно требаше да отпатува за Кина меѓу 31 март и 2 април, пред војната на САД и Израел против Иран да ги попречи тие планови. Првичните планови вклучуваа средба со кинескиот претседател Шји Џјинпинг за да се разговара за трговијата по интензивната војна со царини која деескалираше дури кон крајот на 2025 година.

Кина ги осуди нападите на САД и Израел врз Иран и повика на дијалог меѓу завојуваните страни.

Ова ќе биде прва посета на Трамп на Пекинг во неговиот втор претседателски мандат. Неговото последно патување во Кина беше во 2017 година.

Поврзани вести

Свет  | 25.03.2026
Трамп не блефира, ќе направи пекол: Белата куќа откри што ќе се случи ако Иран не ги прифати условите на САД
Свет  | 25.03.2026
Трамп ги повика Унгарците да гласаат за Орбан
Свет  | 24.03.2026
Трамп: Иран се согласи да се откаже од својата нуклеарна програма
