Трамп ја одложи посетата на Пекинг за 14 и 15 мај поради војната

Американскиот претседател ќе отпатува во Пекинг на 14 и 15 мај, соопшти Белата куќа.

Трамп претходно требаше да отпатува за Кина меѓу 31 март и 2 април, пред војната на САД и Израел против Иран да ги попречи тие планови. Првичните планови вклучуваа средба со кинескиот претседател Шји Џјинпинг за да се разговара за трговијата по интензивната војна со царини која деескалираше дури кон крајот на 2025 година.

Кина ги осуди нападите на САД и Израел врз Иран и повика на дијалог меѓу завојуваните страни.

Ова ќе биде прва посета на Трамп на Пекинг во неговиот втор претседателски мандат. Неговото последно патување во Кина беше во 2017 година.