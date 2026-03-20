Иранскиот свет го прослави Новруз – еден од најстарите празници на човештвото

Уникатноста на иранскиот календар лежи во неговата астрономска прецизност

Денеска, на денот на пролетната рамноденица, иранскиот свет го слави Новруз – почетокот на новата година.

Во 18:15:59 часот по иранско време, официјално почна 2585 година според империјалниот календар (или 1405 година според хиџрискиот календар). Ова е еден од најстарите празници на човештвото, чии корени датираат од пред векови – според различни проценки, се славел уште во 500 или дури 2300 година п.н.е.

За разлика од грегоријанскиот систем, каде што грешката се акумулира и бара воведување на престапни години, иранското пресметување на времето е врзано за моментот кога Земјата завршува полн круг околу Сонцето – до секундата (365 дена 5 часа 48 минути и 45 секунди).

Затоа, моментот на почетокот на празникот варира секоја година.

Иранскиот систем е исто така фундаментално различен од арапскиот. Додека Арапите се ориентирани кон лунарните циклуси, персиската традиција доследно го следи сончевиот циклус и промената на годишните времиња.

Иако денес исламскиот календар официјално се користи во Иран уште од времето на миграцијата на пророкот Мухамед, историската свест на народот го зачувува календарот од основањето на империјата под Кир Велики.