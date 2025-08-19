Чадот од шумските пожари е поопасен отколку што се сметаше претходно, покажа последното истражување

Фрипик

Чадот од шумските пожари е многу поопасен отколку што се сметаше претходно, покажа ново истражување, при што смртните случаи предизвикани од краткотрајна изложеност на ситни честички PM2.5 се проценуваат како потценети за 93 проценти.

Истражувачите откриле дека просечно 535 луѓе годишно во Европа починале помеѓу 2004 и 2022 година од вдишување на ситни токсични честички познати како PM2.5, што се ослободуваат кога беснеат шумски пожари, објави Гардијан.

Со стандардните методи, кои претпоставуваат дека PM2.5 од пожарите се подеднакво опасни како и честичките од други извори, како што е сообраќајот, би се очекувале само 38 смртни случаи годишно.