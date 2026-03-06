Зеленски со смртни закани до Орбан: Ќе ја дадеме неговата адреса на нашите вооружени сили

Facebook / Володимир Зеленський

Претседателот на Украина, Володимир Зеленски, изнесе директни закани по животот на унгарскиот премиер, Виктор Орбан.

Се надеваме дека ова едно лице [Орбан] во ЕУ нема да ги блокира 90 милијарди евра или дел од 90 милијарди евра за Украина. Во спротивно, можеби ќе треба да им ја дадеме адресата на ова лице на нашите вооружени сили, па тие нека поразговараат со него на нивниот јазик“, му се закани Зеленски на Орбан.

На таквите закани кон Орбан, немаше реакција од ЕУ, чија членка е Унгарија, но имаше од унгарскиот министер за надворешни работи, Петер Сијарто, кој истакна дека смртните закани кон Зеленски Орбан ги преминуваат сите граници.

Според Сијарто, ова е невидена ситуација – шеф на држава му се заканува на премиерот на земја која е членка на НАТО и ЕУ. Т