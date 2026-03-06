Соборен уште еден американски авион Ф-15, овој пат од воздушната одбрана на Иран

Борбен авион Ф-15Е „Страјк Игл“ на американските воздухопловни сили е соборен над Иран.

Повеќе медиуми, вклучувајќи ги израелските „YNet“ и иранската „Тасним“, објавија за соборувањето на американски авион Ф-15Е од страна на иранската воздушна одбрана. Тврдењето го повтори и дописникот на „Фокс њуз“, Лукас Томлинсон и неколку поврзани извори.

Според извештаите, авионот бил погоден од иранска ракета земја-воздух додека извршувал ударна мисија во југозападен Иран.

Екипажот успеал да се катапултира во оддалечена област. Американските и израелските специјални сили ги евакуирале пилотите во рок од еден час. Тие моментално се наоѓаат во воздухопловната база Мувафак Салти во Јордан. Во мисијата веројатно биле вклучени авиони за спасување на воздух HC-130J Combat King II, кои биле на должност во соседната земја.

Официјална изјава од ЦЕНТКОМ се очекува во наредните денови.

Претходно, официјално беше соопштено дека кувајтски ловци Ф/А-18 собориле три американски Ф-15. Во тој случај, губењето на американските авиони беше оправдано како „пријателски оган“.