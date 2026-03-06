 Skip to main content
06.03.2026
Република Најнови вести
Петок, 6 март 2026
Неделник

Европа се подготвува за нов бран мигранти од Блискиот Исток

Свет

06.03.2026

Европа се подготвува за нов бран мигранти од Блискиот Исток. Официјалните лица на ЕУ очекуваат потенцијален пораст на мигранти од Иран и Либан, бидејќи тензиите на Блискиот Исток растат. Блокот сака да избегне повторување на кризата од 2015-2016 година, кога повеќе од еден милион мигранти од Сирија и Авганистан влегоа во Европа.

Раководителката на Меѓународната организација за миграција, Ејми Поуп, предупреди дека евентуално продолжениот конфликт на Блискиот Исток ќе го зголеми раселувањето.

ЕУ подготвува навремен и сеопфатен одговор, вклучително и финансиска поддршка за земјите што примаат бегалци, слично на договорот со Турција од 2016 година. Поголемиот дел од раселувањето во моментов е внатрешно, но затворањето на границите за Иранците создава нови ризици.

Особена загриженост е насочена кон Либан и странските работници во земјите од Заливот, на кои честопати им недостасува поддршка.

Поврзани вести

Свет  | 05.03.2026
УНХЦР: Над 330.000 луѓе раселени поради конфликтот на Блискиот Исток
Хроника  | 03.03.2026
Приведен турски државјанин, во патничко возило превезувал мигранти
Кариера  | 16.02.2026
„Moj е живот Немачка“: Погледнете во какви услови живеат Балканците во Германија
﻿