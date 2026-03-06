Европа се подготвува за нов бран мигранти од Блискиот Исток. Официјалните лица на ЕУ очекуваат потенцијален пораст на мигранти од Иран и Либан, бидејќи тензиите на Блискиот Исток растат. Блокот сака да избегне повторување на кризата од 2015-2016 година, кога повеќе од еден милион мигранти од Сирија и Авганистан влегоа во Европа.

Раководителката на Меѓународната организација за миграција, Ејми Поуп, предупреди дека евентуално продолжениот конфликт на Блискиот Исток ќе го зголеми раселувањето.

ЕУ подготвува навремен и сеопфатен одговор, вклучително и финансиска поддршка за земјите што примаат бегалци, слично на договорот со Турција од 2016 година. Поголемиот дел од раселувањето во моментов е внатрешно, но затворањето на границите за Иранците создава нови ризици.

Особена загриженост е насочена кон Либан и странските работници во земјите од Заливот, на кои честопати им недостасува поддршка.